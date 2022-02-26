Тренер "Химок" прокомментировал травму Мамаева
Фото: инстаграм "Химок"
Наставник "Химок" Сергей Юран поделился подробностями травмы хавбека Павла Мамаева, которую он получил в игре с "Динамо" (0:3).
"Похоже, у Мамаева микронадрыв задней поверхности. Доктор завтра сделает УЗИ. По общению с Павлом, похоже на микронадрыв.
Почему так мало футболистов? У нас есть травмированные. Не мог участвовать Баженов из-за карточки. Кто-то восстанавливается, уже в основной группе. Если бы были все здоровы, была бы другая ситуация. Из-за травм нам трудно было собрать футболистов", - приводит слова Юрана "Спорт-Экспресс".
Стоит отметить, что это была дебютная официальная игра за "Химки".
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