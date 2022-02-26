Овермарс должен вернуть "Аяксу" бонус за продление контракта

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Бывший спортивный директор "Аякса" Марк Овермарс должен вернуть клубу 1,25 миллиона евро.

Эти деньги он получил в качестве бонуса в декабре 2021 года за продление контракта до 2026 года.

"Наблюдательный совет подчеркивает, что Овермарсу необходимо полностью вернуть бонус за подписание в размере 1,25 млн евро", - заявили в клубе.

Напомним, что Овермарс был уволен из "Аякса" в феврале 2022 года. Он отправлял фото своего пениса сотруднице клуба.

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