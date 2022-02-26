"Валенсия" без Черышева обыграла "Мальорку"
Фото: сайт "Валенсии"
В рамках 26-го тура испанской Ла Лиги "Валенсия" переиграла "Мальорку".
Благодаря победе "Валенсия" вышла на девятое место. Отметим, что россиянин Денис Черышев пропустил игру.
"Мальорка" - "Валенсия" 0:1
Гол: Габриэл Паулиста, 4 - 0:1
"Мальорка": Рико, Маффео (Гонсалес, 62), Раильо, Вальент, Коста, Севилья (Пратс, 77), Дани Родригес (Ли Кан Ин, 71), Кубо, Санчес (Седлар, 71), Анхель Родригес (Ндиайе, 62), Мурики.
"Валенсия": Мамардашвили, Габриэл Паулиста, Альдерете, Диакаби, Фулькье, Муса (Элдер Кошта, 78), Солер (Джемерт, 90), Рачич (Гильямон, 77), Макси Гомес, Хиль (Маркос Андре, 90), Дуро (Мориба, 57).
Удаление: Мориба (90).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14