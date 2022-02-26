"Валенсия" без Черышева обыграла "Мальорку"

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"Валенсия" без Черышева обыграла "Мальорку"Фото: сайт "Валенсии"

В рамках 26-го тура испанской Ла Лиги "Валенсия" переиграла "Мальорку".

Благодаря победе "Валенсия" вышла на девятое место. Отметим, что россиянин Денис Черышев пропустил игру.

"Мальорка" - "Валенсия" 0:1

Гол: Габриэл Паулиста, 4 - 0:1

"Мальорка": Рико, Маффео (Гонсалес, 62), Раильо, Вальент, Коста, Севилья (Пратс, 77), Дани Родригес (Ли Кан Ин, 71), Кубо, Санчес (Седлар, 71), Анхель Родригес (Ндиайе, 62), Мурики.

"Валенсия": Мамардашвили, Габриэл Паулиста, Альдерете, Диакаби, Фулькье, Муса (Элдер Кошта, 78), Солер (Джемерт, 90), Рачич (Гильямон, 77), Макси Гомес, Хиль (Маркос Андре, 90), Дуро (Мориба, 57).

Удаление: Мориба (90).   

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