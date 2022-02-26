Сборная Швеции не будет играть против России в стыках ЧМ-2022

Сборная Швеции также отказывается играть против сборной России в стыках ЧМ-2022.

"Трудно поверить, что ФИФА не удовлетворит наш запрос. Россия не может присоединиться, пока это безумие продолжается", - заявил президент шведской федерации Карл-Эрик Нильссон.

Отмечается, что Швеция не будет играть даже на нейтральном поле. Кроме того, шведская федерация призвала ФИФА отменить мартовские матчи плей-офф с участием России.

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