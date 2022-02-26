"Сочи" обыграл тульский "Арсенал" в матче РПЛ

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"Сочи" обыграл тульский "Арсенал" в матче РПЛФото: твиттер "Сочи"

В рамках 19-го тура РПЛ "Сочи" одержал победу над тульским "Арсеналом".

"Сочи" по-прежнему остается на третьем месте. "Арсенал" - на 13-м.

"Сочи" - "Арсенал" Тула 2:0

Голы: Ангбан, 50 - 1:0, Юсупов (пен), 77 - 2:0

"Сочи": Адамов, Заика, Юрганов, Родригао, Прохин, Терехов, Маргасов, Цаллагов, Ангбан (Попов, 80), Воробьев, Бурмистров, Жоаозиньо (Юсупов, 46), Кассьерра (Мелкадзе, 79).

"Арсенал" Тула: Коченков, Смольников, Беляев, Сокол, Степанов, Давиташвили, Э. Кангва, Чаушич, Костадинов (Гулиев, 68), Кангва, Луценко, Марков (Деспотович, 53).

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