"Сочи" обыграл тульский "Арсенал" в матче РПЛ
Фото: твиттер "Сочи"
В рамках 19-го тура РПЛ "Сочи" одержал победу над тульским "Арсеналом".
"Сочи" по-прежнему остается на третьем месте. "Арсенал" - на 13-м.
"Сочи" - "Арсенал" Тула 2:0
Голы: Ангбан, 50 - 1:0, Юсупов (пен), 77 - 2:0
"Сочи": Адамов, Заика, Юрганов, Родригао, Прохин, Терехов, Маргасов, Цаллагов, Ангбан (Попов, 80), Воробьев, Бурмистров, Жоаозиньо (Юсупов, 46), Кассьерра (Мелкадзе, 79).
"Арсенал" Тула: Коченков, Смольников, Беляев, Сокол, Степанов, Давиташвили, Э. Кангва, Чаушич, Костадинов (Гулиев, 68), Кангва, Луценко, Марков (Деспотович, 53).
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