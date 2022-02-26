Гвардиола: "Я много раз говорил футблистам, что я никогда не выигрываю матчи, но никогда и не проигрываю их"
Фото: твиттер "Манчестер Сити"
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола дал комментарии перед матчем с "Эвертоном".
"Я много раз говорил футболистам, что я никогда не выигрываю матчи, но никогда и не проигрываю их. Футбол принадлежит им. Я жду того, чтобы увидеть нашу реакцию на поражение от "Тоттенхэма". Я знаю их, благодаря тому, что я видел последние несколько лет я знаю, что они сыграют хорошо.
Я знаю, что нам необходимо сделать, чтобы обогнать "Ливерпуль": выиграть много матчей. Я понял это не только что. Я знал об этом, когда мы были впереди на 11 или 12 очков, и у них было две игры в запасе. Я знал это, я чувствовал это. Я знаю соперников и то, что может произойти", - приводит слова Гвардиолы The Independent.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18