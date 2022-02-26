Гвардиола: "Я много раз говорил футблистам, что я никогда не выигрываю матчи, но никогда и не проигрываю их"

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Гвардиола: "Я много раз говорил футблистам, что я никогда не выигрываю матчи, но никогда и не проигрываю их" Фото: твиттер "Манчестер Сити"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола дал комментарии перед матчем с "Эвертоном".

"Я много раз говорил футболистам, что я никогда не выигрываю матчи, но никогда и не проигрываю их. Футбол принадлежит им. Я жду того, чтобы увидеть нашу реакцию на поражение от "Тоттенхэма". Я знаю их, благодаря тому, что я видел последние несколько лет я знаю, что они сыграют хорошо.

Я знаю, что нам необходимо сделать, чтобы обогнать "Ливерпуль": выиграть много матчей. Я понял это не только что. Я знал об этом, когда мы были впереди на 11 или 12 очков, и у них было две игры в запасе. Я знал это, я чувствовал это. Я знаю соперников и то, что может произойти", - приводит слова Гвардиолы The Independent.

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