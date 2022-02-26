"Салернитана" и "Болонья" не выявили победителя в матче Серии А
Фото: твиттер "Болоньи"
В рамках 27-го тура итальянской Серии А "Салернитана" сыграла вничью с "Болоньей".
"Салернитана" - "Болонья" 1:1
Голы: Арнаутович, 43 - 0:1, Дзортеа, 72 - 1:1
"Салернитана": Сепе, Маццокки, Фасио, Дрэгушин, Раньери, Гальоло, Дзортеа, Перотти, Бохинен, Рибери, Кастанос, Кулибали, Эдерсон, Муссе, Верди, Джурич.
"Болонья": Скорупски, де Сильвестри, Медель, Сумаоро, Теате, Бонифаци, Хики, Сансоне, Сванберг, Виньято, Сориано, Схаутен, Арнаутович, Орсолини, Барроу.
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|Аталанта
|26
|51
|5
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|6
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|7
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|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
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|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
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|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
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|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
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|Дженоа
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|Лечче
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|СПАЛ
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