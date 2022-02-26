"Салернитана" и "Болонья" не выявили победителя в матче Серии А

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"Салернитана" и "Болонья" не выявили победителя в матче Серии АФото: твиттер "Болоньи"

В рамках 27-го тура итальянской Серии А "Салернитана" сыграла вничью с "Болоньей".

"Салернитана" - "Болонья" 1:1

Голы: Арнаутович, 43 - 0:1, Дзортеа, 72 - 1:1

"Салернитана": Сепе, Маццокки, Фасио, Дрэгушин, Раньери, Гальоло, Дзортеа, Перотти, Бохинен, Рибери, Кастанос, Кулибали, Эдерсон, Муссе, Верди, Джурич.

"Болонья": Скорупски, де Сильвестри, Медель, Сумаоро, Теате, Бонифаци, Хики, Сансоне, Сванберг, Виньято, Сориано, Схаутен, Арнаутович, Орсолини, Барроу.

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