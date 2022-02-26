Вице-президент РФС: "Официального отказа Польши от матча нет"

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Вице-президент РФС Денис Соловьев отреагировал на отказ сборной Польши играть против России в стыках ЧМ-2022.

"Отказ Польши? Официальной бумаги нет, мы не можем реагировать на пост в твиттере", - заявил Соловьев.

Напомним, что матч между Россией и Польшей должен пройти 24 марта. Отказ поляков связан с военной операцией на территории Украины.

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