Хави оценил игру зимних новичков "Барселоны"

Теги барселонахавипьер-эмерик обамеянгферран торресадама траоре

Хави оценил игру зимних новичков "Барселоны" Фото: инстаграм Хави

Наставник "Барселоны" Хави высказался об игре зимних новичков команды.

"Без трансферов было бы сложнее, это уж точно. Способность Обамеянга забивать меня не удивила. А вот его скромность, с которой он работает на благо команды, его прессинг, стремление побеждать - в этом плане меня ждал большой сюрприз.

Адама Траоре поразил меня решениями, которые он принимает, он стал более зрелым футболистом. А Ферран Торрес мне кажется игроком другого, потрясающего уровня. Его способности интерпретировать пространство, не терять мяч - на мировом уровне. Шикарный трансфер, он замечательный футболист", - приводит слова Хави Mundo Deportivo.

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