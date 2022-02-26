"Астон Вилла" Джеррарда победила "Брайтон"

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"Астон Вилла" Джеррарда победила "Брайтон"Фото: твиттер "Астон Виллы"

В рамках 27-го тура АПЛ "Астон Вилла" добыла выездную победу над "Брайтоном".

"Астон Вилла" смогла подняться на 12-е место. "Брайтон" остается 10-м.

"Брайтон" - "Астон Вилла" 0:2

Голы: Кэш, 17 - 0:1, Уоткинс, 68 - 0:2

"Брайтон": Санчес, Лэмпти, Данк, Велтман, Кукурелья, Марч, Модер (Уэлбек, 63), Биссума, Мак Аллистер, Троссард, Мопе.

"Астон Вилла": Мартинес, Мингз, Конса, Динь, Макгинн, Дуглас Луис (Сансон, 72), Рэмзи, Кэш, Коутиньо (Ироэгбунам, 86), Ингз (Янг, 79), Уоткинс.  

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