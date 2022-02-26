Эриксен впервые сыграл в официальном матче после остановки сердца на Евро-2020
Фото: твиттер "Брентфорда"
Хавбек "Брентфорда" Кристиан Эриксен принял участие в игре АПЛ против "Ньюкасла".
30-летний датчанин вышел на поле на 52-й минуте. Это его первый официальный матч после остановки сердца на Евро-2020.
Напомним, что Эриксен играет с кардиостимулятором. Из-за этого ему запретили играть в Италии.
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