Эриксен впервые сыграл в официальном матче после остановки сердца на Евро-2020

Фото: твиттер "Брентфорда"

Хавбек "Брентфорда" Кристиан Эриксен принял участие в игре АПЛ против "Ньюкасла".

30-летний датчанин вышел на поле на 52-й минуте. Это его первый официальный матч после остановки сердца на Евро-2020.

Напомним, что Эриксен играет с кардиостимулятором. Из-за этого ему запретили играть в Италии.

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