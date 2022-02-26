ЦСКА вышел победителем из дерби со "Спартаком"

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ЦСКА вышел победителем из дерби со "Спартаком"Фото: твиттер ЦСКА

В рамках 19-го тура РПЛ ЦСКА обыграл "Спартак" в московском дерби.

ЦСКА по-прежнему занимает четвертое место, "Спартак" - девятое.

"Спартак" - ЦСКА 0:2

Голы: Языджи, 49 - 0:1, Зайнутдинов, 79 - 0:2

"Спартак": Селихов, Джикия (Хлусевич, 84), Жиго (Кутепов, 90), Литвинов, Айртон, Мозес, Зобнин (Ларссон, 69), Мартинс Перейра, Умяров, Промес, Соболев (Николсон, 69).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Бийол, Фукс (Набабкин, 74), Обляков, Медина (Зайнутдинов, 55), Гбамен (Яковлев, 90), Карраскаль (Мухин, 90), Языджи (Эджуке, 75), Заболотный.  

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