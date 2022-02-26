В РФС высказались о возможной изоляции российского футбола
Фото: сайт РФС
Вице-президент РФС Денис Соловьев уверен, что российский футбол не будет полностью изолирован.
"На основании чего? Фон идет. Однако я не вижу оснований для принятия таких решений. Причем тут футбол? Принимают какие-то решения. Мы на них повлиять не можем, ведем диалог. Знаете, у меня есть представление, что нужно иметь дело с данностью. Когда будет понятный позыв - тогда и будем работать", - приводит слова Соловьева "Спорт-Экспресс".
Напомним, что ранее УЕФА перенес финал Лиги Чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж. Сборные Польши и Швеции отказываются играть с Россией в стыках ЧМ-2022.
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