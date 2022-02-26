Рангник прокомментировал ничью с "Уотфордом"

Фото твиттер "Манчестер Юнайтед"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник подвел итоги матча с "Уотфордом" (0:0).

"Сделали все, только не забили. Сложно принять такой результат, однако если ты транжиришь так много моментов, тяжело выигрывать матчи. Мы полностью контролировали ход встречи на протяжении большей части времени, почти не давали сопернику контратаковать.

Перед чужими воротами нам нужно быть острее. Тяжело создавать моментов больше, чем у нас было сегодня. Очень разочаровывающий день. Если бы мне кто-то сказал, что мы создадим столько очевидных голевых моментов, я бы ответил: "Да, этого хватит, чтобы мы забили как минимум один-два гола". Однако мы не сделали этого.

Удар в штангу от Роналду не единственный наш голевой шанс. В первом тайме мы упустили пять моментов, во втором - еще три-четыре. У нас было достаточно моментов, чтобы выиграть. Иногда нам не везет, мы попадаем в каркас ворот. Однако были еще и выходы один на один - это уже не вопрос удачи, а остроты, эффективности перед воротами соперника", - приводит слова Рангника ВВС.

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