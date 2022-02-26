Фанаты "Спартака" устроили драку после гола ЦСКА

Фото: твиттер "Спартака"

Конфликт на трибунах произошел во время московского дерби между "Спартаком" и ЦСКА.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", фанаты "красно-белых" устроили потасовку после первого пропущенного гола от "армейцев".

Причины потасовки неизвестны. О пострадавших ничего не сообщается.

Напомним, что московское дерби завершилось победой ЦСКА со счетом 2:0.

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