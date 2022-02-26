Дубль Влаховича принес "Ювентусу" победу над "Эмполи"
Фото: твиттер "Ювентуса"
В рамках 27-го тура итальянской Серии А "Ювентус" добыл победу над "Эмполи".
"Ювентус" все еще остается на четвертом месте. "Эмполи" - 13-й.
"Эмполи" - "Ювентус" 2:3
Голы: Кин, 32 - 0:1, Журковски, 39 - 1:1, Влахович, 45 - 1:2, Влахович, 66 - 1:3, Ла Мантия, 76 - 2:3
"Эмполи": Викарио, Стоянович (Хендерсон, 85), Луперто, Исмайли, Какаче (Паризи, 70), Бандинелли (Бенасси, 70), Байрами (Верре, 85), Журковски, Аслани, Ди Франческо (Ла Мантия, 70), Пинамонти.
"Ювентус": Шченсны, Данило, Бонуччи, де Лигт, Пеллегрини, Куадрадо, Рабьо, Закария (Локателли, 37), Артур, Кин (Мората, 62), Влахович.
Читайте также: "Интер" не смог обыграть "Дженоа". | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Манчестер Сити" одержал победу над "Эвертоном"
-
"Бензема" принес "Реалу" победу над "Райо Вальекано"
-
"Бавария" минимально обыграла "Айнтрахт"
-
Дубль Влаховича принес "Ювентусу" победу над "Эмполи"
-
Фанаты "Спартака" устроили драку после гола ЦСКА
-
Рангник прокомментировал ничью с "Уотфордом"
-
В РФС высказались о возможной изоляции российского футбола
-
"Страсбур" сыграл вничью с "Ниццей" в Лиге 1
-
ЦСКА вышел победителем из дерби со "Спартаком"
-
Эриксен впервые сыграл в официальном матче после остановки сердца на Евро-2020
-
"Астон Вилла" Джеррарда победила "Брайтон"
-
"Хетафе" и "Алавес" расписали результативную ничью
-
"Манчестер Юнайтед" не смог обыграть "Уотфорд"
-
Хави оценил игру зимних новичков "Барселоны"
-
"Байер" разгромил "Арминию" и другие результаты 24-го тура Бундеслиги
-
Вице-президент РФС: "Официального отказа Польши от матча нет"
-
"Салернитана" и "Болонья" не выявили победителя в матче Серии А
-
Гвардиола: "Я много раз говорил футблистам, что я никогда не выигрываю матчи, но никогда и не проигрываю их"
-
"Сочи" обыграл тульский "Арсенал" в матче РПЛ
-
Сборная Швеции не будет играть против России в стыках ЧМ-2022
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17