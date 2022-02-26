Дубль Влаховича принес "Ювентусу" победу над "Эмполи"

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Дубль Влаховича принес "Ювентусу" победу над "Эмполи"Фото: твиттер "Ювентуса"

В рамках 27-го тура итальянской Серии А "Ювентус" добыл победу над "Эмполи".

"Ювентус" все еще остается на четвертом месте. "Эмполи" - 13-й.

"Эмполи" - "Ювентус" 2:3

Голы: Кин, 32 - 0:1, Журковски, 39 - 1:1, Влахович, 45 - 1:2, Влахович, 66 - 1:3, Ла Мантия, 76 - 2:3

"Эмполи": Викарио, Стоянович (Хендерсон, 85), Луперто, Исмайли, Какаче (Паризи, 70), Бандинелли (Бенасси, 70), Байрами (Верре, 85), Журковски, Аслани, Ди Франческо (Ла Мантия, 70), Пинамонти.

"Ювентус": Шченсны, Данило, Бонуччи, де Лигт, Пеллегрини, Куадрадо, Рабьо, Закария (Локателли, 37), Артур, Кин (Мората, 62), Влахович.   

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