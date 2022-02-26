"Бавария" минимально обыграла "Айнтрахт"
Фото: твиттер "Баварии"
В рамках 24-го тура немецкой Бундеслиги "Бавария" победила "Айнтрахт".
"Бавария" продолжает лидировать в чемпионате, опережая дортмундскую "Боруссию" на 9 очков.
"Айнтрахт" - "Бавария" 0:1
Гол: Сане, 71 - 0:1
"Айнтрахт": Трапп, да Кошта, Хинтереггер, Ндика, Тута, Ленц (Хеуге, 78), Костич, Соу, Хрустич (Ламмерс, 83), Кнауфф (Борре, 67), Линдстрем (Камада, 82).
"Бавария": Ульрайх, Павар, Зюле, Эрнандес, Упамекано, Забитцер (Сане, 67), Гнабри, Киммих, Мусиала (Рока, 82), Левандовски, Коман (Шупо-Мотинг, 89).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20