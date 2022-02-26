"Бавария" минимально обыграла "Айнтрахт"

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"Бавария" минимально обыграла "Айнтрахт"Фото: твиттер "Баварии"

В рамках 24-го тура немецкой Бундеслиги "Бавария" победила "Айнтрахт".

"Бавария" продолжает лидировать в чемпионате, опережая дортмундскую "Боруссию" на 9 очков.

"Айнтрахт" - "Бавария" 0:1

Гол: Сане, 71 - 0:1

"Айнтрахт": Трапп, да Кошта, Хинтереггер, Ндика, Тута, Ленц (Хеуге, 78), Костич, Соу, Хрустич (Ламмерс, 83), Кнауфф (Борре, 67), Линдстрем (Камада, 82).

"Бавария": Ульрайх, Павар, Зюле, Эрнандес, Упамекано, Забитцер (Сане, 67), Гнабри, Киммих, Мусиала (Рока, 82), Левандовски, Коман (Шупо-Мотинг, 89).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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