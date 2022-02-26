"Бензема" принес "Реалу" победу над "Райо Вальекано"

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"Бензема" принес "Реалу" победу над "Райо Вальекано"Фото: твиттер "Реала"

В рамках 26-го тура испанской Ла Лиги "Реал" одержал победу над "Райо Вальекано".

"Реал" лидирует в чемпионате, опережая "Севилью" на 9 очков.

"Райо Вальекано" - "Реал" 0:1

Гол: Бензема, 83 - 0:1

"Райо Вальекано": Зидан, Балиу, Суарес, Катена, Фран Гарсия, Гарсия (Силла, 85), Комесанья, Оскар Валентин (Сисс, 65), Трехо (Нтека, 85), Бебе (Паласон, 73), Гвардиола (Фалькао, 73).

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Начо, Милитао, Менди, Модрич (Себальос, 88), Кроос, Каземиро (Вальверде, 61), Бензема, Асенсио (Родриго, 80), Винисиус Жуниор (Камавинга, 88).  

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