"Манчестер Сити" одержал победу над "Эвертоном"

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"Манчестер Сити" одержал победу над "Эвертоном"Фото: твиттер "Манчестер Сити"

В рамках 27-го тура АПЛ "Эвертон" уступил "Манчестер Сити".

"Горожане" продолжают лидировать в чемпионате, опережая "Ливерпуль" на 6 очков.

"Эвертон" - "Манчестер Сити" 0:1

Гол: Фоден, 82 - 0:1

"Эвертон": Пикфорд, Коулмэн, Кин, Холгейт, Кенни, Аллан, Дукуре, ван де Бек (Алли, 71), Ивоби (Эль-Гази, 88), Ришарлисон, Гордон (Грэй, 77).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Стоунз, Лапорт, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Гюндоган (Марез, 77), де Брюйне, Родри, Бернарду Силва, Фоден, Стерлинг (Габриэл Жезус, 77).

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5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
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9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
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