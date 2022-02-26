"Манчестер Сити" одержал победу над "Эвертоном"
Фото: твиттер "Манчестер Сити"
В рамках 27-го тура АПЛ "Эвертон" уступил "Манчестер Сити".
"Горожане" продолжают лидировать в чемпионате, опережая "Ливерпуль" на 6 очков.
"Эвертон" - "Манчестер Сити" 0:1
Гол: Фоден, 82 - 0:1
"Эвертон": Пикфорд, Коулмэн, Кин, Холгейт, Кенни, Аллан, Дукуре, ван де Бек (Алли, 71), Ивоби (Эль-Гази, 88), Ришарлисон, Гордон (Грэй, 77).
"Манчестер Сити": Эдерсон, Стоунз, Лапорт, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Гюндоган (Марез, 77), де Брюйне, Родри, Бернарду Силва, Фоден, Стерлинг (Габриэл Жезус, 77).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18