Чехия не исключает, что также откажется играть против России в стыках ЧМ-2022
Глава футбольной ассоциации Чехии (FAČR) Петр Фоусек сделал заявление касательно потенциальной игры против России в стыках ЧМ-2022.
"Мы осознаем неотложность беспрецедентной ситуации, возникшей в последние дни, которую большинство из нас еще недавно не могли себе представить.
В сложившихся обстоятельствах представить такую игру практически невозможно, и очень вероятно, что мы пойдем по польскому и шведскому сценариям, однако обойти процедурные этапы невозможно", - приводит слова Фоусека сайт FAČR.
Напомним, что в стыках Россия должна была сыграть с Польшей, а победитель этой пары встретится с Чехией или Швецией.
Читайте также: Сборная Швеции не будет играть против России в стыках ЧМ-2022. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3