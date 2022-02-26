Чехия не исключает, что также откажется играть против России в стыках ЧМ-2022

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Чехия не исключает, что также откажется играть против России в стыках ЧМ-2022

Глава футбольной ассоциации Чехии (FAČR) Петр Фоусек сделал заявление касательно потенциальной игры против России в стыках ЧМ-2022.

"Мы осознаем неотложность беспрецедентной ситуации, возникшей в последние дни, которую большинство из нас еще недавно не могли себе представить.

В сложившихся обстоятельствах представить такую игру практически невозможно, и очень вероятно, что мы пойдем по польскому и шведскому сценариям, однако обойти процедурные этапы невозможно", - приводит слова Фоусека сайт FAČR.

Напомним, что в стыках Россия должна была сыграть с Польшей, а победитель этой пары встретится с Чехией или Швецией.

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