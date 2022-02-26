Абрамович передал управление "Челси" благотворительному фонду

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Владелец "Челси" Роман Абрамович объявил о передаче управления клубом.

"На протяжении почти 20 лет я рассматривал свою роль как роль хранителя клуба, чья задача заключается в том, чтобы сегодня мы добивались настолько большого успеха, насколько это возможно, а также строили свое будущее, при этом играя положительную роль в наших сообществах.

Я всегда принимал решения, руководствуясь наилучшими интересами клуба. Я по-прежнему привержен этим ценностям. Именно поэтому я сегодня передаю управление клубом попечителям благотворительного фонда "Челси".

Я считаю, что в настоящее время они находятся в лучшем положении для того, чтобы заботиться об интересах клуба, футболистов, персонала и болельщиков", - заявил Абрамович.

Напомним, что Абрамович купил "Челси" в 2003 году за 140 миллионов фунтов. При нем "синие" завоевали 21 трофей.

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