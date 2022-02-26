Жиго получил травму в матче с ЦСКА
Фото: инстаграм Жиго
Защитник "Спартака" Самюэль Жиго травмировался в игре против ЦСКА (0:2).
Характер повреждения и сроки восстановления футболиста пока неизвестны.
В следующей игре, которая запланирована на 2 марта, "Спартак" сыграет против "Кубани" в рамках Кубка России.
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