Жиго получил травму в матче с ЦСКА

Фото: инстаграм Жиго

Защитник "Спартака" Самюэль Жиго травмировался в игре против ЦСКА (0:2).

Характер повреждения и сроки восстановления футболиста пока неизвестны.

В следующей игре, которая запланирована на 2 марта, "Спартак" сыграет против "Кубани" в рамках Кубка России.

Читайте также: ЦСКА вышел победителем из дерби со "Спартаком". | http://soccernews.ru