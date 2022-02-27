РФС прокомментировал отказ Польши и Швеции играть против России

Фото: сайт РФС

Вице-президент РФС Денис Соловьев высказался об отказе Польши и Швеции играть против сборной России в стыках ЧМ-2022.

"На сегодняшний момент никакой официальной позиции ФИФА нет, помимо заявления от 24 февраля. Все остальное - гадание на кофейной гуще. Я исхожу из того, что есть регламент, если кто-то хочет отказаться, в соответствии с ним должно быть засчитано техническое поражение. Если шведы тоже откажутся, и регламент будет соблюден, значит мы выйдем на чемпионат мира так.

Кто сейчас может сказать, какие есть риски, не хочу даже оценивать их. Если бы был понятный алгоритм принятия тех или иных решений, его можно было бы просчитать и понять, какой ответ будет на выходе. Сегодня вообще ничего не понятно, поэтому я предлагаю не заниматься домыслами и не фантазировать. Есть регламент, есть официальная позиция тех или иных организаций, которые за это отвечают", - приводит слова Соловьева ТАСС.

Напомним, что Швеция и Польша отказались играть с Россией из-за военной операции на территории Украины.

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