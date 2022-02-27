"Фиорентина" без Кокорина проиграла "Сассуоло"

Фото: твиттер "Сассуоло"

В рамках 27-го тура итальянской Серии А "Фиорентина" проиграла "Сассуоло".

На данный момент "Сассуоло" идет на 10-м месте, "Фиорентина" - на седьмом. Отметим, что россиянин Александр Кокорин пропускал матч.

"Сассуоло" - "Фиорентина" 2:1

Голы: Траоре, 19 - 1:0, Артур, 88 - 1:1, Дефрель, 90 - 2:1

"Сассуоло": Консильи, Мюльдюр, Кирикеш, Феррари, Кирьякопулос, Лопес, Фраттези, Траоре (Матеус Энрике, 68), Берарди, Скамакка (Дефрель, 79), Распадори.

"Фиорентина": Дронговски, Одриосола, Мартинес, Игор Жулио, Бираги, Амрабат (Гонсалес, 77), Кастровилли, Мале (Бонавентура, 62), Иконе (Торрейра, 84), Пионтек (Артур, 62), Соттиль (Сапонара, 63).

Удаление: Бонавентура (79).

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