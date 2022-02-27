Дубль Мбаппе принес ПСЖ победу над "Сент-Этьеном"
Фото: твиттер ПСЖ
В рамках 26-го тура французской Лиги 1 ПСЖ обыграл "Сент-Этьен".
Парижане продолжают лидировать в чемпионате, опережая "Ниццу" на 14 очков.
ПСЖ - "Сент-Этьен" 3:1
Голы: Буанга, 16 - 0:1, Мбаппе, 42 - 1:1, Мбаппе, 47 - 2:1, Данилу Перейра, 52 - 3:1
ПСЖ: Доннарумма, Керер (Ди Мария, 46), Маркиньос, Кимпембе, Мендеш (Бернат, 81), Вейналдум, Гуйе, Данилу Перейра, Месси, Неймар (Дракслер, 83), Мбаппе (Икарди, 83).
"Сент-Этьен": Бернардони, Сако, Мангаля (Мукуди, 56), Наде, Камара, Колодзейчак, Юссуф (Амума, 57), Гурна-Дуат (Муэффек, 67), Будебуз, Норден (Тиуб, 67), Буанга (Аушиш, 72).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13