Дубль Мбаппе принес ПСЖ победу над "Сент-Этьеном"

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Дубль Мбаппе принес ПСЖ победу над "Сент-Этьеном"Фото: твиттер ПСЖ

В рамках 26-го тура французской Лиги 1 ПСЖ обыграл "Сент-Этьен".

Парижане продолжают лидировать в чемпионате, опережая "Ниццу" на 14 очков.

ПСЖ - "Сент-Этьен" 3:1

Голы: Буанга, 16 - 0:1, Мбаппе, 42 - 1:1, Мбаппе, 47 - 2:1, Данилу Перейра, 52 - 3:1

ПСЖ: Доннарумма, Керер (Ди Мария, 46), Маркиньос, Кимпембе, Мендеш (Бернат, 81), Вейналдум, Гуйе, Данилу Перейра, Месси, Неймар (Дракслер, 83), Мбаппе (Икарди, 83).

"Сент-Этьен": Бернардони, Сако, Мангаля (Мукуди, 56), Наде, Камара, Колодзейчак, Юссуф (Амума, 57), Гурна-Дуат (Муэффек, 67), Будебуз, Норден (Тиуб, 67), Буанга (Аушиш, 72).

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