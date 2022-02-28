Алип хочет стать игроком "Зенита" на постоянной основе

Фото: инстаграм Алипа

Защитник "Зенита" Нурали Алип назвал свои цели в питерском клубе.

"Хочу остаться в "Зените", чтобы арендное соглашение превратилось в постоянный контракт. Для этого необходимо работать над своими слабыми сторонами и прибавлять. Мне нужно более грамотно действовать позиционно. В два защитника я уже давно не играл, нужно привыкнуть.

В начале атаки также нужно прибавлять, я имею в виду первый пас. Ну и поувереннее надо стать. Если тренер даст шанс, выложусь на сто процентов", - приводит слова Алипа сайт клуба.

Напомним, что "Зенит" арендовал 22-летнего Алипа до конца сезона у "Кайрата".

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