Агент Миранчука сообщил о восстановлении игрока
Фото инстаграм "Аталанты"
Вадим Шпинев, агент хавбека "Аталанты" Алексея Миранчука, сообщил, что игрок готов вернуться на поле.
"Лeша в полном порядке. Готов играть, он восстановился. В заявке на сегодняшнюю игру "Аталанты", - приводит слова Шпинeва "Чемпионат".
Напомним, что Миранчук травмировался еще в январе. В текущем сезоне он провел 13 игр, в которых отметился одним голом и тремя ассистами.
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