Источник: Абрамович примет участие в переговорах между Россией и Украиной
Фото твиттер "Челси"
Владелец "Челси" Роман Абрамович примет участие в переговорах между Россией и Украиной.
По сведениям The Jerusalem Post, его привлечение к переговорам является инициативой украинской стороны.
"Украинцы пытались найти в России кого-то, кто мог бы помочь найти мирное решение. Они обратились за помощью, и Роман - тот человек, который решил помочь в мирном урегулировании вопроса", - заявил продюссер Александр Роднянский, ссылаясь на разговор с Абрамовичем.
"Я могу подтвердить, что к Роману Абрамовичу обращалась украинская сторона за поддержкой в достижении мирного урегулирования, и что с тех пор он пытается помочь. Учитывая то, о чем идет речь, просим понять, почему мы не прокомментировали ни ситуацию как таковую, ни его причастность", - сообщил пресс-секретарь бизнесмена.
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