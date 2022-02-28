Источник: Абрамович примет участие в переговорах между Россией и Украиной

Фото твиттер "Челси"

Владелец "Челси" Роман Абрамович примет участие в переговорах между Россией и Украиной.

По сведениям The Jerusalem Post, его привлечение к переговорам является инициативой украинской стороны.

"Украинцы пытались найти в России кого-то, кто мог бы помочь найти мирное решение. Они обратились за помощью, и Роман - тот человек, который решил помочь в мирном урегулировании вопроса", - заявил продюссер Александр Роднянский, ссылаясь на разговор с Абрамовичем.

"Я могу подтвердить, что к Роману Абрамовичу обращалась украинская сторона за поддержкой в достижении мирного урегулирования, и что с тех пор он пытается помочь. Учитывая то, о чем идет речь, просим понять, почему мы не прокомментировали ни ситуацию как таковую, ни его причастность", - сообщил пресс-секретарь бизнесмена.

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