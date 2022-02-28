Сборная Швейцарии намерена бойкотировать матчи с Россией

Швейцарский футбольный союз (SFV) сообщил, что сборная страны будет бойкотировать матчи с Россией.

"SFV поддерживает позицию федераций Польши, Швеции и Чехии в вопросе исключения сборной России из отбора на ЧМ-2022. В знак солидарности с этими ассоциациями SFV не будет проводить официальные и товарищеские игры со сборной России до особого распоряжения.

При необходимости эта позиция распространится на матч женских сборных в рамках чемпионата Европы-2022 в Англии", - заявили в SFV.

Напомним, что 24 марта Россия должна встретиться с Польшей в рамках стыков ЧМ-2022. Однако поляки отказываются играть.

Читайте также: ФИФА объявила о ряде санкций в отношении сборной России. | http://soccernews.ru