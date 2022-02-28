Сборная Швейцарии намерена бойкотировать матчи с Россией
Швейцарский футбольный союз (SFV) сообщил, что сборная страны будет бойкотировать матчи с Россией.
"SFV поддерживает позицию федераций Польши, Швеции и Чехии в вопросе исключения сборной России из отбора на ЧМ-2022. В знак солидарности с этими ассоциациями SFV не будет проводить официальные и товарищеские игры со сборной России до особого распоряжения.
При необходимости эта позиция распространится на матч женских сборных в рамках чемпионата Европы-2022 в Англии", - заявили в SFV.
Напомним, что 24 марта Россия должна встретиться с Польшей в рамках стыков ЧМ-2022. Однако поляки отказываются играть.
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|0
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|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
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|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
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|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3