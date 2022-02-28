Мбаппе может остаться в ПСЖ: названа причина
Фото: инстаграм Килиана Мбаппе
Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе может остаться в клубе.
По сведениям El Chiringuito TV, 23-летний француз не хочет покидать парижан пока не станет лучшим бомбардиром в истории клуба.
Сейчас на счету Мбаппе 156 голов и он делит второе место со Златаном Ибрагимовичем. Лучшим бомбардиром клуба остается Эдинсон Кавани, забивший 200 голов.
"Званием лучшего бомбардира ПСЖ нельзя пренебрегать", - заявил игрок после последнего матча.
Напомним, что контракт Мбаппе с клубом истекает грядущим летом.
Читайте также: Мбаппе отклонил суперпредложение ПСЖ. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Колосков отреагировал на возможное исключение "Спартака" из Лиги Европы
-
Рамос может перебраться в МЛС
-
Мбаппе может остаться в ПСЖ: названа причина
-
Сборная Швейцарии намерена бойкотировать матчи с Россией
-
Медведев назвал главную цель "Зенита"
-
УЕФА готовится исключить "Спартак" из Лиги Европы
-
1
Источник: Абрамович примет участие в переговорах между Россией и Украиной
-
Агент Миранчука сообщил о восстановлении игрока
-
Дуглас Сантос высказался о неудачных выступлениях "Зенита" в еврокубках
-
Хадсон-Одои высказался об эмоциях Тухеля
-
Президент "Лиона" мечтает вернуть Бензема
-
Алип хочет стать игроком "Зенита" на постоянной основе
-
Дуглас Сантос - о продлении контракта с "Зенитом": "Финансы не были ключевым фактором"
-
Агента Гави заметили в офисе "Реала"
-
"Зенит" заключил новое соглашение с гендиректором Медведевым
-
44-летний Буффон продлил контракт с "Пармой"
-
"Шальке" расторг контракт с "Газпромом"
-
"Кристал Пэлас" готовит предложение по хавбеку "Реала"
-
Дуглас Сантос сравнил Азмуна и Алберто
-
"Ювентус" определил главную трансферную цель на лето
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13