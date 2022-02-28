Мбаппе может остаться в ПСЖ: названа причина

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Мбаппе может остаться в ПСЖ: названа причина Фото: инстаграм Килиана Мбаппе

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе может остаться в клубе.

По сведениям El Chiringuito TV, 23-летний француз не хочет покидать парижан пока не станет лучшим бомбардиром в истории клуба.

Сейчас на счету Мбаппе 156 голов и он делит второе место со Златаном Ибрагимовичем. Лучшим бомбардиром клуба остается Эдинсон Кавани, забивший 200 голов.

"Званием лучшего бомбардира ПСЖ нельзя пренебрегать", - заявил игрок после последнего матча.

Напомним, что контракт Мбаппе с клубом истекает грядущим летом.

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