Сборная Камеруна назначила нового тренера перед стыками ЧМ-2022

Фото: инстаграм Сонга

Экс-игрок "Ливерпуля" и "Галатасарая" Ригобер Сонг возглавил сборную Камеруна.

"По указанию президента республики главного тренера мужской сборной Тони Консейсау сменил Ригобер Сонг", - заявил министр спорта Камеруна Нарцис Муэлле.

Консейсау тренировал сборную Камеруна с 2019 года. При нем сборная пробилась в стыковые матчи за выход на ЧМ-2022.

Что касается Сонга, то он ранее возглавлял олимпийскую сборную Камеруна.

В стыковых играх ЧМ-2022 Камерун встретится с Алжиром. Матчи пройдут 25 и 29 марта.

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