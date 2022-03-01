УЕФА может запретить трансляции Лиги Чемпионов в России

Экс-комментатор "Матч ТВ" Алексей Андронов поделился информацией о том, что УЕФА может прекратить трансляцию Лиги Чемпионов на территории России.

"Насколько я понимаю, не только НХЛ может исчезнуть из российского эфира. В УЕФА идут консультации насчет Лиги Чемпионов. Весьма вероятно, что УЕФА откажет в показе в России футбола. И далее пойдет эффект домино. Останется чемпионат Беларуси, который все смотрели 2 года назад", - написал Андронов в телеграме.

Напомним, что ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские сборную и клубы от международных турниров. Это реакция на военную операцию на Украине.

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