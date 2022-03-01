"Барселона" планирует создать свою криптовалюту
Фото: инстаграм "Барселоны"
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта сообщил о планах клуба создать свою криптовалюту.
"Мы создаем свою метавселенную и потому отказались от возможности стать партнерами криптовалютных структур. Мы хотим создать собственную криптовалюту, и это мы должны сделать самостоятельно. Мы отличаемся от остальных, поскольку наше финансовое благополучие зависит от того, что мы можем получить от индустрии спорта.
За нами не стоят крупные корпорации или акционеры. Это вынуждает нас быть изобретательными, смелыми, быть на шаг впереди остальных во многих областях спортивной индустрии. Мы хотим поделиться с нашими болельщиками - их у нас около 300 миллионов - и NFT. Я бы мог сделать еще кое-какой анонс, однако должен быть осторожен, поскольку это еще конфиденциальная информация.
Игроки знают, над чем мы работаем, знают, что у нас современный клуб, который пользуется возможностями новых медиа. В их контрактах есть пункты, касающиеся NFT и метавселенных", - приводит слова Лапорты ESPN.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14