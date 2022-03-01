"Барселона" планирует создать свою криптовалюту

Теги барселонажоан лапорта

"Барселона" планирует создать свою криптовалюту Фото: инстаграм "Барселоны"

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта сообщил о планах клуба создать свою криптовалюту.

"Мы создаем свою метавселенную и потому отказались от возможности стать партнерами криптовалютных структур. Мы хотим создать собственную криптовалюту, и это мы должны сделать самостоятельно. Мы отличаемся от остальных, поскольку наше финансовое благополучие зависит от того, что мы можем получить от индустрии спорта.

За нами не стоят крупные корпорации или акционеры. Это вынуждает нас быть изобретательными, смелыми, быть на шаг впереди остальных во многих областях спортивной индустрии. Мы хотим поделиться с нашими болельщиками - их у нас около 300 миллионов - и NFT. Я бы мог сделать еще кое-какой анонс, однако должен быть осторожен, поскольку это еще конфиденциальная информация.

Игроки знают, над чем мы работаем, знают, что у нас современный клуб, который пользуется возможностями новых медиа. В их контрактах есть пункты, касающиеся NFT и метавселенных", - приводит слова Лапорты ESPN.

Читайте также: Хави не исключил чемпионство "Барселоны" в этом сезоне. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

УЕФА может запретить трансляции Лиги Чемпионов в России

УЕФА может запретить трансляции Лиги Чемпионов в России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов