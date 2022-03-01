Определились лидеры в борьбе за Рюдигера

Теги челсиантонио рюдигерпсжреал мадрид

Определились лидеры в борьбе за Рюдигера Фото инстаграм Антонио Рюдигера

Защитник "Челси" Антонио Рюдигер, скорее всего, продолжит карьеру в ПСЖ или "Реале".

Как сообщает Sky Sports, агенты футболиста находятся в постоянном контакте с представителями этих двух клубов.

"Челси" пока не ведет переговоры с игроком о продлении контракта. Отмечается, что для того, чтобы сохранить Рюдигера, "Челси" нужно сделать его самым высокооплачиваемым защитником АПЛ.

Окончательное решение о своем будущем Рюдигер примет в конце сезона.

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