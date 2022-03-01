"Это показывает уровень его профессионализма": В "Локомотиве" отреагировали на уход Гисдоля
Фото твиттер РПЛ
Генеральный директор "Локомотива" Владимир Леонченко высказался об уходе Маркуса Гисдоля с поста тренера команды.
"Решение Маркуса Гисдоля и Зильбрехта Лутца - это, конечно, прямое нарушение их контрактных обязательств. Я исхожу из того, что профессия тренера, особенно в топ-клубе, - это всегда стресс и колоссальное давление, и тренер должен выполнять контракт и уметь под этим давлением работать, каким бы ни был его источник.
Поэтому решение покинуть "Локомотив" в определенном смысле показывает уровень их профессионализма. Тем не менее, мы понимаем, что в сложившейся ситуации это их личный выбор", - приводит слова Леонченко Sport24.
Напомним, что Гисдоль возглавлял "Локомотив" с октября 2021 года.
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