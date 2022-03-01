Агент Буффона высказался о будущем вратаря
Фото твиттер Джанлуиджи Буффона
Сильвано Мартина, агент голкипера "Пармы" Джанлуиджи Буффона, прокомментировал будущее своего клиента.
"Переговоры о продлении начал клуб, поскольку Джиджи 44 года, однако кажется, что он на 10 лет моложе. Он заслуживал регулярно играть и до этого, но вполне естественно, что большинство клубов ориентируются на молодых голкиперов и строят планы на будущее.
Если он будет в хорошей форме, он может продолжать играть до 50, но очевидно, что в таком возрасте нельзя строить слишком много планов или прогнозов. Важно то, что у него все еще есть энтузиазм, сдержанность и страсть, которые, прежде всего, помогают молодым футболистам вокруг него.
Если Джиджи захочет завершить карьеру раньше 2024-го, он это сделает", - приводит слова агента Football Italia.
Читайте также: 44-летний Буффон продлил контракт с "Пармой". | http://soccernews.ru
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