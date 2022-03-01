Сын Роналду хочет сыграть со своим отцом за один клуб

Теги манчестер юнайтедкриштиану роналду

Сын Роналду хочет сыграть со своим отцом за один клуб Фото: инстаграм Роналду

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду рассказал о желании своего сына.

"Мой сын говорит мне: "Папа, подожди ещe несколько лет - я хочу поиграть с тобой", - приводит слова Роналду The Sun.

Напомним, что Криштиану-младший выступает в академии "МЮ". В этом году Криштиану исполнилось 37 лет.

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