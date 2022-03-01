Тренер "Монако" рассказал об отношении Головина к ситуации на Украине

Фото инстаграм Александра Головина

Наставник "Монако" Филипп Клеман рассказал о реакции хавбека Александра Головина на события в Украине.

"Он не готов сыграть. Он ощущает дискомфорт, и также у него есть история травм, к которой мы должны относиться внимательно. Разумеется, ситуация на Украине ему не нравится. Никто не любит войну. Он сконцентрирован на возвращении к тренировкам.

Такие вещи ему неподвластны. Сейчас ему необходимо сосредоточиться на возвращении к игре, и он действительно этого хочет", - приводит слова Клемана RMC Sport.

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