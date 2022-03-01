Тренер "Монако" рассказал об отношении Головина к ситуации на Украине

Теги монакоалександр головин

Тренер "Монако" рассказал об отношении Головина к ситуации на Украине Фото инстаграм Александра Головина

Наставник "Монако" Филипп Клеман рассказал о реакции хавбека Александра Головина на события в Украине.

"Он не готов сыграть. Он ощущает дискомфорт, и также у него есть история травм, к которой мы должны относиться внимательно. Разумеется, ситуация на Украине ему не нравится. Никто не любит войну. Он сконцентрирован на возвращении к тренировкам.

Такие вещи ему неподвластны. Сейчас ему необходимо сосредоточиться на возвращении к игре, и он действительно этого хочет", - приводит слова Клемана RMC Sport.

Читайте также: В "Аталанте" напомнили о дружбе Миранчука и Малиновского на фоне событий в Украине. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Милан" и "Интер" сыграли вничью в первом полуфинальном матче Кубка Италии

"Милан" и "Интер" сыграли вничью в первом полуфинальном матче Кубка Италии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов