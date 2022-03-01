"Барселона" согласовала переход защитника "Челси"

Фото: инстаграм Кристенсена

Защитник "Челси" Андреас Кристенсен близок к переходу в "Барселону".

Как сообщает журналист Жерар Ромеро, с вероятностью в 99% датчанин станет футболистом каталонского клуба.

Отмечается, что стороны согласовали все детали летнего перехода. Игрок перейдет в качестве свободного агента.

В этом сезоне Кристенсен принял участие в 26 играх, забил два гола и отдал один ассист.

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