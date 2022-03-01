"Динамо" вышло в 1/4 финала Кубка России, разгромив "Нижний Новгород"
Фото: твиттер "Динамо"
В рамках 1/8 финала Кубка России "Динамо" разгромило "Нижний Новгород" и вышло в четвертьфинал турнира.
"Динамо" - "Нижний Новгород" 3:0
Голы: Фомин (пен), 45 - 1:0, Грулев, 54 - 2:0, Смолов (пен), 86 - 3:0
"Динамо": Паршивлюк (Варела, 87), Бальбуэна, Лещук, Скопинцев (Лесовой, 89), Евгеньев, Фомин, Моро, Грулев (Шиманьски, 68), Макаров, Захарян (Лаксальт, 87), Тюкавин (Смолов, 68).
"Нижний Новгород": Нигматуллин, Гоцук, Кечкеш (Ткачук, 72), Каккоев (Кравцов, 46), Юлдошев, Александров, Стоцкий, Калинский (Карасев, 90), Ларсен (Игбоун, 77), Эннин, Милсон.
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