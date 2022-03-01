Вернер может вернуться в Германию

Фото твиттер Тимо Вернера

Нападающий "Челси" Тимо Вернер может снова оказаться в Германии.

По сведениям Sky Sport Deutschland, интерес к игроку проявляет дортмундская "Боруссия". Однако никаких переговоров пока не велось.

Отмечается, что проблемой при трансфере может стать высокая зарплата немца, которая составляет порядка 16 миллионов евро.

При этом у "Челси" нет планов избавиться от Вернера, однако клуб готов к переговорам, если поступит достойное предложение.

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