"Манчестер Сити" вышел в 1/4 финала Кубка Англии

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"Манчестер Сити" вышел в 1/4 финала Кубка АнглииФото: твиттер "Манчестер Сити"

В рамках 1/8 финала Кубка Англии "Манчестер Сити" добыл победу над "Питерборо" и вышел в следующую стадию турнира.

"Питерборо" - "Манчестер Сити" 0:2

Голы: Марез, 60 - 0:1, Грилиш, 67 - 0:2

"Питерборо": Бенда, Кент, Найт, Эдвардс, Кулсон (Берроуз, 79), Уорд (Мумба, 79), Грант, Фукс, Смодич (Браун, 71), Поку (Мэрриотт, 71), Джонс (Кларк-Харрис, 71).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Жоау Канселу, Аке (Лапорт, 46), Рубен Диаш (Стоунз, 46), Зинченко, Фернандиньо, Гюндоган, Фоден, Грилиш, Марез, Габриэл Жезус.  

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