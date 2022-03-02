"Манчестер Сити" вышел в 1/4 финала Кубка Англии
Фото: твиттер "Манчестер Сити"
В рамках 1/8 финала Кубка Англии "Манчестер Сити" добыл победу над "Питерборо" и вышел в следующую стадию турнира.
"Питерборо" - "Манчестер Сити" 0:2
Голы: Марез, 60 - 0:1, Грилиш, 67 - 0:2
"Питерборо": Бенда, Кент, Найт, Эдвардс, Кулсон (Берроуз, 79), Уорд (Мумба, 79), Грант, Фукс, Смодич (Браун, 71), Поку (Мэрриотт, 71), Джонс (Кларк-Харрис, 71).
"Манчестер Сити": Эдерсон, Жоау Канселу, Аке (Лапорт, 46), Рубен Диаш (Стоунз, 46), Зинченко, Фернандиньо, Гюндоган, Фоден, Грилиш, Марез, Габриэл Жезус.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18