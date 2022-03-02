На "Челси" есть три потенциальных покупателя

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Владелец "Челси" Роман Абрамович в ближайшее время может продать клуб.

По сведениям The Telegraph, на клуб есть минимум три потенциальных покупателя, готовых сделать предложение российскому бизнесмену.

Отмечается, что возможная продажа может быть сорвана из-за готовящихся санкций в отношении Абрамовича.

Абрамович купил "Челси" в 2003 году. Сейчас стоимость клуба оценивается в 1,9 миллиарда долларов.

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