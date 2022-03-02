"Унион Берлин" пробился в полуфинал Кубка Германии

Теги унион берлинсанкт-паули

"Унион Берлин" пробился в полуфинал Кубка ГерманииФото: твиттер "Униона"

В рамках 1/4 финала Кубка Германии "Унион Берлин" обыграл "Санкт-Паули".

Таким образом, берлинский клуб пробился в полуфинал турнира.

"Унион Берлин" - "Санкт-Паули" 2:1

Голы: Кьере, 21 - 0:1, Беккер, 45 - 1:1, Фогльзаммер, 75 - 2:1

"Унион Берлин": Реннов, Триммель (Рюэрсон, 88), Кнохе, Баумгартль, Йеккель, Гиссельманн, Харагути (Мевальд, 77), Хедира, Премель, Беккер (Михель, 87), Авонийи (Фогльзаммер, 65).

"Санкт-Паули": Смарш, Цандер (Макенок, 82), Пакярада, Медич, Байфус (Матанович, 82), Диттген (Ритцка, 39), Ирвайн, Хартель, Арему (Бекер, 46), Кьере, Бургшталлер.  

Читайте также: "Манчестер Сити" вышел в 1/4 финала Кубка Англии. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Милан" и "Интер" сыграли вничью в первом полуфинальном матче Кубка Италии

"Милан" и "Интер" сыграли вничью в первом полуфинальном матче Кубка Италии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов