"Унион Берлин" пробился в полуфинал Кубка Германии
Фото: твиттер "Униона"
В рамках 1/4 финала Кубка Германии "Унион Берлин" обыграл "Санкт-Паули".
Таким образом, берлинский клуб пробился в полуфинал турнира.
"Унион Берлин" - "Санкт-Паули" 2:1
Голы: Кьере, 21 - 0:1, Беккер, 45 - 1:1, Фогльзаммер, 75 - 2:1
"Унион Берлин": Реннов, Триммель (Рюэрсон, 88), Кнохе, Баумгартль, Йеккель, Гиссельманн, Харагути (Мевальд, 77), Хедира, Премель, Беккер (Михель, 87), Авонийи (Фогльзаммер, 65).
"Санкт-Паули": Смарш, Цандер (Макенок, 82), Пакярада, Медич, Байфус (Матанович, 82), Диттген (Ритцка, 39), Ирвайн, Хартель, Арему (Бекер, 46), Кьере, Бургшталлер.
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|Аугсбург
|32
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