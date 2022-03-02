"Лестер" обыграл "Бернли" в перенесенном матче АПЛ

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"Лестер" обыграл "Бернли" в перенесенном матче АПЛФото: твиттер "Лестера"

В перенесенной игре 22-го тура АПЛ "Лестер" на выезде победил "Бернли".

Благодаря победе "Лестер" поднялся на 12-е место. "Бернли" идет 18-м.

"Бернли" - "Лестер" 0:2

Голы: Мэддисон, 82 - 0:1, Варди, 90 - 0:2

"Бернли": Поуп, Робертс, Ми (Коллинз, 40), Тарковски, Тэйлор, Леннон, Вествуд (Барнс, 88), Браунхилл, Вегорст, Корне (Родригес, 71), Макнил.

"Лестер": Шмейхель, Рикарду Перейра (Лукман, 46), Амарти, Сеюнджю, Томас, Ндиди, Тилеманс (Мэддисон, 72), Дьюзбери-Холл, Олбрайтон, Барнс, Дака (Варди, 72).

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