"Милан" и "Интер" сыграли вничью в первом полуфинальном матче Кубка Италии

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"Милан" и "Интер" сыграли вничью в первом полуфинальном матче Кубка ИталииФото: твиттер "Милана"

В первой полуфинальной игре Кубка Италии "Милан" сыграл вничью с "Интером".

Ответный матч состоится 20 апреля.

"Милан" - "Интер" 0:0

"Милан": Меньян, Флоренци (Калабрия, 84), Романьоли (Калулу, 26), Томори, Эрнандес, Крунич (Браим Диас, 67), Кессиэ, Беннасер, Салемакерс (Жуниор Мессиас, 67), Жиру, Рафаэл Леау (Ребич, 67).

"Интер": Ханданович, Думфрис (Дармиан, 88), де Врей, Шкриньяр, Бастони, Перишич (Гозенс, 88), Брозович, Чалханоглу, Барелла (Видаль, 65), Джеко (Корреа, 80), Мартинес (Санчес, 65).   

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