"Ницца" стала первым финалистом Кубка Франции
Фото: твиттер "Ниццы"
В рамках полуфинала Кубка Франции "Ницца" одержала победу над "Версалем".
Таким образом, "Ницца" вышла в финал турнира, где сыграет с победителем пары "Нант" - "Монако".
"Ницца" - "Версаль" 2:0
Голы: Гуири, 48 - 1:0, Дольберг, 73 - 2:0
"Ницца": Булка, Лотомба, Росарио, Тодибо, Бар (Данилюк, 79), Будауи (Браими, 60), Лемина, Тюрам (Шнайдерлин, 82), Делор (Дольберг, 60), Гуири (Гессан, 79), Стенгс.
"Версаль": Делоне, Фам Ба, Диуф (Брюн, 74), Акюэзон, Дюран де Жевинье, Траоре (Саване, 89), Буаньи (Туре, 58), Виейра (Фарден, 89), Диаррассуба, Джоко (Ибейи, 58), Мишель.
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