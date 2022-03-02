"Ницца" стала первым финалистом Кубка Франции

Теги ниццаверсаль

"Ницца" стала первым финалистом Кубка ФранцииФото: твиттер "Ниццы"

В рамках полуфинала Кубка Франции "Ницца" одержала победу над "Версалем".

Таким образом, "Ницца" вышла в финал турнира, где сыграет с победителем пары "Нант" - "Монако".

"Ницца" - "Версаль" 2:0

Голы: Гуири, 48 - 1:0, Дольберг, 73 - 2:0

"Ницца": Булка, Лотомба, Росарио, Тодибо, Бар (Данилюк, 79), Будауи (Браими, 60), Лемина, Тюрам (Шнайдерлин, 82), Делор (Дольберг, 60), Гуири (Гессан, 79), Стенгс.

"Версаль": Делоне, Фам Ба, Диуф (Брюн, 74), Акюэзон, Дюран де Жевинье, Траоре (Саване, 89), Буаньи (Туре, 58), Виейра (Фарден, 89), Диаррассуба, Джоко (Ибейи, 58), Мишель.

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