"Мидлсбро" выбил "Тоттенхэм" из Кубка Англии

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"Мидлсбро" выбил "Тоттенхэм" из Кубка АнглииФото: сайт "Тоттенхэма"

В рамках 1/8 финала Кубка Англии "Мидлсбро" в дополнительное время переиграл "Тоттенхэм".

Таким образом, "шпоры" вылетели из турнира. В другом матче "Кристал Пэлас" обыграл "Сток Сити".

"Мидлсбро" - "Тоттенхэм" 1:0

Гол: Коберн, 107 - 1:0

"Мидлсбро": Ламли, Макнейр (Пелтьер, 105), Фрай, Дейкстел, Тэйлор (Бола, 96), Хаусон (Бамба, 118), Крукс, Тавернье, Уотмор (Балогун, 75), Джонс, Шпорар (Коберн, 96).

"Тоттенхэм": Льорис, Доэрти (Эмерсон, 81), Дайер, Дэвис (Скарлетт, 115), Ромеро, Сессеньон (Бергвейн, 81), Сон Хын Мин, Хейбьерг, Уинкс, Кулусевски (Регилон, 105), Кейн.  


"Кристал Пэлас" - "Сток Сити" 2:1

Голы: Куяте, 53 - 1:0, Таймон, 58 - 1:1, Ридевалд, 82 - 2:1

"Кристал Пэлас": Батленд, Клайн, Андерсен, Гехи, Адарамола (Шлупп, 65), Куяте (Ридевалд, 78), Хьюз (Миливоевич, 78), Олисе, Айю (Галлахер, 64), Заа, Матета (Бентеке, 90).

"Сток Сити": Бонэм, Смит, Честер (Флетчер, 86), Мур, Харвуд-Беллис, Таймон, Сойерс (Вранчич, 79), Аллен, Томпсон, Пауэлл (Кэмпбелл, 86), Маджа (Браун, 67).

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