Дембеле может продлить контракт с "Барселоной"
Фото: инстаграм Дембеле
Вингер "Барселоны" Усман Дембеле может остаться в клубе.
Как сообщает Diario Sport, игрок доволен своим положением в клубе. К тому же, у него отличные отношения с наставником команды Хави.
В связи с этим француз хочет попробовать продлить контракт с клубом. "Барса" может предложить ему контракт на два года, однако от своих финансовых требований игроку нужно отказаться.
В этом сезоне на счету Дембеле два гола и пять ассистов в 16 играх.
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