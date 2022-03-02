Дембеле может продлить контракт с "Барселоной"

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Дембеле может продлить контракт с "Барселоной" Фото: инстаграм Дембеле

Вингер "Барселоны" Усман Дембеле может остаться в клубе.

Как сообщает Diario Sport, игрок доволен своим положением в клубе. К тому же, у него отличные отношения с наставником команды Хави.

В связи с этим француз хочет попробовать продлить контракт с клубом. "Барса" может предложить ему контракт на два года, однако от своих финансовых требований игроку нужно отказаться.

В этом сезоне на счету Дембеле два гола и пять ассистов в 16 играх.

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