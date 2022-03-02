"Милан" хочет перехватить трансферную цель "Барселоны"

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"Милан" хочет перехватить трансферную цель "Барселоны" Фото: инстаграм Мазрауи

"Милан" ведет борьбу за защитника "Аякса" Нуссаира Мазрауи.

По сведениям De Telegraaf, "россонери" уже сделали предложение 24-летнему игроку. Несколько месяцев он отклонил предложение "Милана".

Главным претендентом на Мазрауи считается "Барселона". В футболисте также заинтересована дортмундская "Боруссия".

Напомним, что летом Мазрауи станет свободным агентом.

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